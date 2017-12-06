Abbas, Trump'ın konuşmasının ardından açıklama yapacak

Filistinli yetkililer, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili konuşmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
Kaynak: Reuters
Ayrıntılar geliyor...
Filistinli yetkililer, Devlet Başkanı Abbas'ın, Trump'ın Kudüs ile ilgili konuşmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
Filistinli yetkililer, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili konuşmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
Kaynak: Reuters
Ayrıntılar geliyor...