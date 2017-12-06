  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Abbas: Kudüs ebediyete kadar bağımsız, özgür Filistin'in başkenti olarak kalacaktır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs barış kentidir ve ebediyete kadar bağımsız, özgür Filistin'in başkenti olarak kalacaktır." dedi.

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Abbas: Kudüs ebediyete kadar bağımsız, özgür Filistinin başkenti olarak kalacaktır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıma açıklamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kararın barış önlemek için özellikle yapıldığını söyleyen Abbas, Filistin halkına birlik çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır." diye konuştu.

Bunun İsrail'in ödüllendirilmesi olduğunu söyleyen Abbas, "Kudüs barış kentidir ve ebediyete kadar bağımsız, özgür Filistin'in başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Abbas, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının, Amerika'nın İsrail-Filistin barış görüşmelerinden çekilmesi demek olduğunu söyleyerek Amerika'nın uzun yıllardır sürdürdüğü barış görüşmelerindeki aktörlüğünü de bitirdi

Filistin Devlet Başkanı "Trump, Amerika'nın uzun yıllardır sürdürdüğü barış görüşmelerindeki aktörlüğünü de bitirdi." dedi.

Yönetim kurullarını çok acil toplantıya çağıracaklarını duyuran Abbas, kararın Filistin saflarının birleşmesi ve halkın özgürlüğüne kavuşması açısından destekleyici olduğunu belirtti.

 

 

Etiketler: kudüs, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, abd
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