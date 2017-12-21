Abbas BM'nin Kudüs kararına 'zafer' dedi, Netanyahu kararı reddetti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması kararını reddeden tasarıyı kabul etmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, " Oylama sonucu Filistin için bir zafer" açıklamasında bulundu.

Kudüs tasarısı ABD’nin tehditlerine rağmen BM’de kabul edildi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan ise BM'deki oylamaya ilk tepki geldi.

İsrail Başbakanı, BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilen Kudüs kararı sonrası yaptığı açıklamada, "BM'nin kararını reddediyor, Trump'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Netanyahu, Facebook'tan canlı yayınlanan videoda, "Kudüs bizim başkentimiz. Her zaman öyleydi, hep de öyle kalacak" diye de ekledi.

"Bugün Kudüs konusunda yeni bir sayfa açıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile ortak basın açıklaması yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise oylama sonucunu “zafer” şeklinde tanımladı. Maliki, “Bu bir zaferdir. Bugün Kudüs konusunda yeni bir sayfa açıyoruz.” dedi.

Oylamanın ABD ve İsrail tehditlerine rağmen yapıldığına dikkat çeken Maliki, konuşmasında, “Tehditler bir şeyi değiştirmedi. Kudüs Filistin'in başkentidir ve bu gelecekte de böyle olacak. Tehditler umurumuzda değil. Oylama öncesinde tehdit ettiler ama oylama sonucu kanıttır.” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim'in Belediye Başkanı Anton Salman, "Bu karar, ABD ve İsrail'in, işgal altındaki topraklarla ilgili herhangi bir kelime, tabir veya anlamı değiştiremeyeceklerini gösteriyor" dedi.

"Trump'ın kararını ezip geçmiştir"

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Redine, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkından yana olduğunu, tehdit ve şantaja rağmen uluslararası kararlara aykırı hareket etmediğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da, "Büyük çoğunlukla oylanan ve Trump’ın kararını geçersiz kılan bu oylama, sadece Filistin ve başkenti Kudüs’ün zaferi değil aynı zamanda uluslararası hukukun ve iradesinin zaferidir" dedi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar Filistin hakları açısından bir zaferdir ve Trump'ın kararını ezip geçmiştir" vurgusunu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter mesajında, tasarının kabul edilmesini, "Trump'ın eşkiya tehditlerine dünya hayır dedi" diye değerlendirdi.

Kaynak: TRT Haber/AA