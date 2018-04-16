  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.093
    EURO 5.061
  • BIST 110880.2
    ALTIN 176.912
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, İran'a yeni yaptırım kararı öngörmüyor

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, İran'a yeni yaptırım kararı öngörmüyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB dışişleri bakanlarının İran'a yeni yaptırım kararı alacağını düşünmediğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, İrana yeni yaptırım kararı öngörmüyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lüksemburg'da üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, ana gündem maddelerinin Suriye, Rusya, İran ve Batı Balkanlar olacağını belirtti.

Suriye konusunda 28 üye ülkenin, kimyasal silah kullanımına karşı tutumunu tekrar teyit edeceğini kaydeden Mogherini, 24-25 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek Suriye Konferansı için de hazırlık yapılacağını ifade etti.

İran'a yeni yaptırım yok

Mogherini, İran konusunda tüm üye ülkelerin nükleer anlaşmaya destek vermesini beklediğini kaydederek, "Halihazırda İran'a bazı yaptırımlarımız mevcut. Dışişleri bakanlarının bugün yeni yaptırımlara yönelik bir karar almasını öngörmüyorum" diye konuştu.

ABD-İran arasındaki nükleer anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'tan itibaren İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceği yönünde açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mogherini, tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmasının önemine işaret ederek, "Amerikalı dostlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Batı Balkanların AB'ye üyeliği

Toplantıda Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağını aktaran Mogherini, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecine ilişkin de görüş alışverişinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İrani Nükleer, Balkanlar, abd, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dışişleri Konseyi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER