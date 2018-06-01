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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil

AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına yönelik, "AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:27





