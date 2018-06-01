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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil

AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına yönelik, "AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil." dedi.

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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil

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