AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil

AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına yönelik, "AB hiç kimseyle ticari bir savaşta değil." dedi.
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