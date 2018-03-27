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Buradasınız : » » AB, Yemen'den Suudi Arabistan'a yapılan balistik füze saldırılarını kınadı

AB, Yemen'den Suudi Arabistan'a yapılan balistik füze saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Pazar gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

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AB, Yemenden Suudi Arabistana yapılan balistik füze saldırılarını kınadı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısının Riyad Havalimanı da dahil olmak üzere birçok yeri hedef aldığı hatırlatılarak, çatışma boyunca bu saldırının emsalinin olmadığına dikkat çekildi.

Saldırının Yemen sorununun çözümü için uluslararası barış çağrılarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, askeri gerginliğin artmasının Yemen halkının çektiği acıları ve bölgesel istikrarsızlığı büyüteceği kaydedildi.

Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e tam destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan'a atılan 7 füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Pazar gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Ülkede yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: AB, Yemen, Suudi Arabistan
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