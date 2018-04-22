  • 22 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB ve Meksika ticaret anlaşması güncellemesinde uzlaştı

AB ve Meksika ticaret anlaşması güncellemesinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Meksika arasında yapılan serbest ticaret anlaşması güncelleme müzakerelerinde mutabakat sağlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB ve Meksika ticaret anlaşması güncellemesinde uzlaştı

Avrupa Birliği Komisyonu, Meksika'yla ticaret anlaşması güncellenmesine yönelik müzakerelerde "ilke mutabakatına" varıldığını açıkladı.

Buna göre, AB ile Meksika arasındaki tüm mal ve ürün ticareti, tarım sektörü de dahil olmak üzere gümrüksüz yapılacak.

Makine, nakliye ekipmanı, eczacılık gibi çeşitli sektörlere uygulanan gümrük prosedürleri basitleştirilecek.

Peynir, süt tozu, makarna, çikolata gibi tarım ürünlerinde piyasalara erişim hakkı sağlanacak.

Finans, ulaşım ve telekomünikasyon gibi hizmetlerin ticaretine izin verilecek.

AB ve Meksika şirketleri karşılıklı olarak kamu ihalelerine erişim hakkı kazanacak.

Taraflar, fikri mülkiyet haklarına ve coğrafi işaretlere saygı gösterecek.

AB Komisyonu anlaşmayı onay için AP ve AB Konseyine gönderecek

Anlaşmada, çalışma koşulları, tüketici hakları, çevre standartları ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili maddeler yer alacak.

Müzakereciler yıl sonuna kadar yasal metni ve teknik detayları tamamlamak için çalışmalarını sürdürecek.

AB Komisyonu yasal anlaşma metnini tasdik ettikten sonra onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyine gönderecek.

AB ve Meksika arasında mevcut ticaret anlaşması 2000 yılında yürürlüğe girmişti.

Taraflar, 2016 yılından beri ticaret anlaşması güncelleme müzakereleri yürütüyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, meksika, serbest ticaret anlaşması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER