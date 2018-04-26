AB ve BM'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Sığınmacılara desteği benzersiz

"Suriye'nin Geleceği" konulu konferans Brüksel'de 85 ülkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla iki gündür devam ediyor.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri konferansta bir araya geldi. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ temsil ediyor. Akdağ, dünyayı Suriye konusunda sorumlu davranmaya çağırdı.

Konferansın ardından yayımlanan "Türkiye ortaklık belgesi"nde övgülere yer verildi.

"Türkiye benzersiz bir cömertlik gösterdi"

Belgede, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

"Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda benzersiz bir cömertlik gösterdi. Aynı çabayı Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de gösterdi."

"Uluslararası toplumun desteği sürmeli"

Türkiye neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 3,5 milyonun üzerinde mülteciyi misafir etti.

Belgede, Suriye'de krizin devam ettiği, Türk hükümeti ve halkına uluslararası toplumun desteğinin sürmesi gerektiği de söylendi.

İnsani krizin tırmandığı Suriye'nin geleceği tartışılıyor

Suriye savaşı 8. yılına girdi. 13 milyondan fazla Suriyeli acil yardım bekliyor. Brüksel'deki konferansta Suriye'deki krize diplomatik çözüm yolları ve insani yardım faaliyetleri ele alınıyor.

İç savaş yerlerinden yurtlarından etti

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı.

Binlerce mülteci, Akdeniz ve Ege'nin sularında can verdi. Avrupa'ya göç yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeniyle fark edilebildi.

Hayatlarını kurtardı

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açarak göç yolunda, Suriye içinde varil bombaları ve kimyasal silahlarla ölmesini engelledi.

Türkiye, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye BM standartlarında hizmet

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında hizmet veriyor. Türkiye'deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 506 bin 532.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'daki geçici barınma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 Iraklı bulunuyor.

Bu sayının dışındaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli sığınmacı, sınır illeri başta olmak üzere ülkenin hemen her şehrinde yaşamlarını sürdürüyor.

Sığınmacılara her alanda hizmet

Suriyeli sığınmacılara verilen hizmetlerin başında barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik geliyor. Merkezlerde ibadet ve haberleşme gibi temel ihtiyaçların da ötesinde kamp içinde meslek kursları veriliyor ve erken yaşta evlilikle ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

Türkiye ipi tek başına göğüsledi

Türkiye, dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF ise Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.

30 milyar dolar harcandı

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler karşılığında 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadı.

Kaynak: AA