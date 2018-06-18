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AB vatandaşlarının AP’ye güveni azaldı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu'na (AP) güveni yüzde 45'e geriledi.

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AB vatandaşlarının APye güveni azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının, AP'ye olan güveni 2000 yılından bu yana yüzde 8 azaldı.

Buna göre, 2000 yılında yüzde 53 olan AP'ye güven 2017'de yüzde 45'e düştü.

Son dönemde yaşadığı ekonomik krizle Avrupa gündeminden düşmeyen Yunanistan'da vatandaşların AP'ye güveni yüzde 30 seviyesine indi. İtalya'da 2000 yılında yüzde 71 olan AP'ye güven, 2017'de yüzde 42'ye geriledi.

AP'ye güven oranı Fransa'da yüzde 39, İspanya'da yüzde 41, Almanya'da ise yüzde 54 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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