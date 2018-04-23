AB vatandaşları adaletin tecelli ettiğini düşünmüyor

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi anketlerini düzenleyen Eurobarometer, "Adalet, Eşitsizlik ve Jenerasyonlar arası Hareketlilik" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Anket, 2-11 Aralık 2017 tarihleri arasında 28 üye ülkede 28 bin 31 kişilik örneklemle yapıldı. Anket, AB üyesi ülkeler arasında adalet, eşitsizlik ve imkanlar gibi konularda ciddi görüş ayrılığına sahip olduğunu gösterdi.

Sonuçlara göre, AB vatandaşlarının yüzde 61'i, her zaman adaletin tecelli ettiğini düşünmüyor. Bu alanda en fazla memnuniyetsizlik ise Letonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Litvanya ve Yunanistan'da.

"Siyası kararlar herkese aynı şekilde uygulanmıyor"

AB vatandaşlarının yüzde 68'i ülkelerindeki yönetimlerin aldığı siyasi kararların tüm vatandaşlara eşit şekilde uygulanmadığı görüşünde.

Anket katılımcılarının yüzde 46'sına göre 30 yıl öncesine göre daha fazla imkan var. Yüzde 7'si de buna şiddetle karşı çıkıyor.

İrlanda, Finlandiya, ve Malta'daki vatandaşlar, ülkelerinde daha fazla imkan olduğunu düşünüyor. Buna karşın Yunanistan, Fransa ve Hırvatistan'daki katılımcılar ise imkanlarda artış olmadığı görüşünde.

"Gelir eşitsizliği çok yüksek"

AB vatandaşlarının yüzde 84'ü ülkelerindeki gelir eşitsizliğinin çok yüksek olduğunu düşündüklerini ve hükümetlerin bu konuda adım atması gerektiğini söylüyor.

Bu oran Portekiz'de yüzde 96, Almanya ve Litvanya'da yüzde 92, Hollanda'da yüzde 59, Danimarka ve İsveç'te yüzde 69 olarak tespit edildi.

Kaynak: AA