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Buradasınız : » » AB, Türkiye'ye ödenen fonlarda kesinti yapmayacak

AB, Türkiye'ye ödenen fonlarda kesinti yapmayacak

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili, "Türkiye'ye ödenen fonlarda kesinti olmayacak ama STK payını arttırabiliriz.” dedi.

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AB, Türkiyeye ödenen fonlarda kesinti yapmayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üyesinin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin ikinci günkü oturumu sona erdi. 

Terörle mücadele, göçmen sorunu gibi konuların masaya yatırıldığı oturumlarda, Türkiye ile ilişkiler de ele alındı.

AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili, "Türkiye'ye ödenen fonlarda kesinti olmayacak ama STK payını arttırabiliriz.” dedi.

Söz konusu fonların 3'te 1'lik kısmının sivil toplum, hukukun egemenliği, insan ve çocuk hakları ile ilgili alanlara yönelik olduğunu anımsatan Juncker, fonun bu alanlardaki kısmını artırma ihtimalleri bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / TRT Haber

Etiketler: türkiye fon, Suriyeliler, stk payı, donald tusk, Avrupa Birliği, ab liderler zirvesi
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