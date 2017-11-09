AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 5,3'e, 2018 için yüzde 3,3'den yüzde 4’e yükseltti. 2019’daki büyümeyi de yüzde 4,1 olarak öngördü.

AB Komisyonu, 2017 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3'den yüzde 5,3’e, 2018 için yüzde 3,3'den yüzde 4’e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,1 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Önceki raporda Türkiye’de işsizlik oranının 2017'de yüzde 13,6, 2018’de yüzde 14,1 olacağı öngörülmüşken, bu veriler yeni raporda aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranının Türkiye’de 2017’de yüzde 11,3, 2018’de yüzde 11, 2019’da yüzde 10,7 olacağı öngörüldü.

TÜFE'nin ise 2017’de yüzde 11,1, 2018’de yüzde 8,6 olmasının öngörüldüğü önceki raporla kıyasla yeni raporda bu rakamlar düşürüldü. Türkiye'de TÜFE’nin 2017’de yüzde 11, 2018’de yüzde 8,5, 2019’da da 7,4 olacağı tahmin edildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin dış talep, inşaat sektörü, genişleyici para politikaları, kredi garantileri ve makro ihtiyati düzenlemelerle güçlü büyüyeceği belirtildi.

Özel sektör genel görünümünün çok olumlu olduğu belirtilen raporda, istihdam artışının hızlandığı kaydedildi.

Tüketici güveninin göreceli düşük olduğu ve OHAL uygulamasının iş çevresini olumsuz etkilediği de raporda ifade edildi.

Kaynak: AA