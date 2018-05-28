AB Temsilcisi Mogherini: ABD'nin kararı Gazze'de yaşanan olayların ana nedeni

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı. Gündemde Gazze'de yaşananlar, ABD'nin Kudüs provokasyonu ve İran ile nükleer anlaşma konuları vardı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantının ardından konuştu.

"Bir an önce harekete geçilmeli"

Mogherini, Gazze'de daha fazla can kaybı yaşanmaması için bölgesel ortaklarla beraber bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması şart."

"İki devletli çözümden yanayız"

Gazze'de yaşananların barış sürecinin ortadan kalkmasından kaynaklandığından bahseden Mogherini şöyle devam etti:

"Özellikle de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Gazze'de yaşanan olayların ve Müslüman dünyasının tepkisinin ana nedenidir."

Mogherini, Filistin-İsrail meselesinde başkentleri Kudüs olan iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi.

Trump'ın hatalı Kudüs hamlesi

ABD, 6 Aralık 2017'de Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in sözde başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gelişmeler, tam bir katliama dönüştü.

65 şehit, 3 binden fazla yaralı

ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılışının, Nekbe diye bilinen, Filistinliler'in yurtlarından sürülüş yıl dönümünün arifesinde yapılması, öfkeyi tırmandırdı.

Keskin nişancılar tek tek çocuk, yaşlı, engelli demeden gözlerine kestirdiklerini katletti. 65 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

"İran üzerine düşeni yaparsa AB bağlı kalacak"

Öte yandan Dışişleri Bakanları, İran'la nükleer anlaşmayı da görüştü.

Tahran yönetimi üzerine düşenleri yaptığı sürece, AB de İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına bağlı kalacak.

"Nükleer anlaşma olmazsa güvenlik tehlikeye girer"

Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmada üzerine düşeni yaptığı görüşünde. Buda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun yayımladığı son raporla kanıtlandı.

"Bize göre İran nükleer anlaşması ekonomik menfaatin ötesinde güvenlik kaygılarından dolayı önem taşıyor. Çünkü İran nükleer anlaşması olmazsa AB'nin ve bölgenin güvenliği tehlikeye girecek."

ABD'nin nükleer anlaşma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildi.

O günden sonra Tahran yönetimine ağır yaptırımlar art arda geldi.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalandı.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail-Filistin sorununda pozisyonlarının aynı olduğunu, iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti.

Mogherini, Kudüs'ün İsrail ve Filistin arasında gerçekleşecek görüşmelerin bir parçası olması gerektiğini söyledi. Ve Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiğini ifade etti.

İran'ın nükleer silah geliştirmesi konusunda ise ABD'nin endişelerini paylaştıklarını belirtti Mogherini...

Ancak tam da bu nedenle 2015'te imzalanan anlaşmayı korumak istediklerini kaydetti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail-Filistin sorununda pozisyonlarının aynı olduğunu, iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Mogherini, Kudüs'ün İsrail ve Filistin arasında gerçekleşecek görüşmelerin bir parçası olması gerektiğini söyledi. Ve Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiğini ifade etti. İran'ın nükleer silah geliştirmesi konusunda ise ABD'nin endişelerini paylaştıklarını belirtti Mogherini... Ancak tam da bu nedenle 2015'te imzalanan anlaşmayı korumak istediklerini kaydetti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail-Filistin sorununda pozisyonlarının aynı olduğunu, iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Mogherini, Kudüs'ün İsrail ve Filistin arasında gerçekleşecek görüşmelerin bir parçası olması gerektiğini söyledi. Ve Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiğini ifade etti. İran'ın nükleer silah geliştirmesi konusunda ise ABD'nin endişelerini paylaştıklarını belirtti Mogherini... Ancak tam da bu nedenle 2015'te imzalanan anlaşmayı korumak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA