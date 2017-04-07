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AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye açıklaması yaptı. Tusk, AB'nin Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD'nin yanında yer alacağını kaydetti.

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AB, Suriyedeki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'de vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacaklarını belirtti.

Tusk, ABD'in Esed rejiminin kimyasal saldırısının yönlendirildiği Şayrat Askeri Üssünü vurması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD saldırısının, "barbarca" kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydeden Tusk, "AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak." dedi.

ABD, Doğu Akdeniz'deki destroyerlerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle, kimyasal silah saldırısında kullanılan Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarlar vuruldu.” şeklinde konuşmuştu. 

Etiketler: tusk, suriye, abd, AB
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