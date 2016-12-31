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AB, Suriye'deki ateşkesi nasıl karşıladı?

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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AB, Suriyedeki ateşkesi nasıl karşıladı?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mogherini, Suriye'de Türkiye ve Rusya garantörlüğünde sağlanan ateşkese ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. AB'nin, sonuncusu eylül ayında bozulduğundan beri Suriye'de yeni bir çatışmalara son verilmesi anlaşması yapılması çağrısında bulunanlar arasında yer aldığını kaydeden Mogherini, "Bu bağlamda, yeni yıl arifesinde çatışmalara son verilmesine ilişkin bir anlaşmanın duyurulması memnuniyet vericidir." dedi.

Anlaşmanın tamamen ve bütün taraflarca uygulanmasının önemine işaret eden Mogherini, Vadi Barada'daki hava saldırıları ve çatışmalara ilişkin haberlerin kaygı verici olduğunu ifade etti. Mogherini, anlaşmanın, tam uygulanması durumunda engellenmeden ve ülkenin tamamını kapsayacak şekilde insani yardımların erişiminin önünü açabileceğini vurguladı.

"Astana Görüşmeleri, Cenevre Müzakerelerini başlatmayı hedeflemeli"

Anlaşmanın başarılı olması halinde ise BM himayesinde Cenevre'deki Suriye müzakerelerin yenilenmesinin yolunu açabileceğini kaydeden Mogherini, bu bağlamda, Astana'da yapılacağı ilan edilen toplantı gibi diğer uluslararası oyuncuların kolaylaştırcı adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunların tam kapsayıcı ve BM himayesinde Cenevre'deki Suriye müzakerelerinin verimli ve anlamlı bir şekilde yeniden başlatılmasını hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Bu amaçla gün içerisinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Özel Elçisi Staffan de Mistura ile telefonda görüştüğü kaydeden Mogherini, AB'nin ilk olarak ocak ayı ortasında daha sonra da bahar aylarında Suriye konusunda iki toplantı düzenleyeceğini de açıkladı.

Etiketler: Mogherini, AB, Avrupa Birliği, Astana, cenevre müzakereleri, Mevlüt Çavuşoğlu, rusya, türkiye, Suriye ateşkes, Halep
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