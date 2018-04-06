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AB Sözcüsü: Avrupa genelinde 2.7 milyon insanın verisi paylaşıldı

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü, Cambridge Analytica ve Facebook'un yasa dışı veri paylaşımından Avrupa ülkeleri genelinde 2.7 milyon insanın etkilendiğini açıkladı.

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AB Sözcüsü: Avrupa genelinde 2.7 milyon insanın verisi paylaşıldı

Avrupa Birliği sözcüsü Christian Wigand, 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği bloğunda yaklaşık 2,7 milyon insanın, Cambridge Analytica ve Facebook'un yasa dışı veri paylaşımının kurbanı olduğunu söyledi. Christian Wigand ayrıca, Avrupa Birliği Adalet Komisyonu Başkanı Vera Jourova'nın önümüzdeki hafta başlarında büyük veri krizini ele almak için Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Wigand, Avrupa Birliği Veri Koruma yetkililerinin önümüzdeki günlerde Facebook soruşturmasıyla nasıl başa çıkılacağına dair güçlü bir plan belirleyeceğini söyledi. 

87 milyon kullanıcının bilgisi paylaşılmış olabilir

Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini duyurmuştu.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin, milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna eleştirileri artırmıştı.

Veri skandalıyla boğuşan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, konuyla ilgili 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade verecek.

Kaynak: AP

Etiketler: veri krizi, facebook, Cambridge Analytica, Avrupa Birliği
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