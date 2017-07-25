AB, 'Sophia Operasyonu'nun süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için başlattığı "Sophia Operasyonu"nun görev süresini Aralık 2018'e kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında yasa dışı göç, insan kaçakçıları ve buna benzer örgütlerle mücadele etmek için başlatılan Sophia Operasyonu'nun görev süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldığı ve ayrıca yetki alanın da genişletildiği bildirildi.

Halihazırda Libya sahil güvenlik güçlerine eğitim veren ve Libya sahillerindeki Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun uygulamasını denetleyen operasyonun, yeni gözetim ve bilgi toplama mekanizmaları geliştireceği belirtildi.

İnsan kaçakçılarına ilişkin toplanan bilgilerin Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve üye devletlerle paylaşılması için imkanların arttırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB üye ülkeleri 2 yıl önce zamanımızın en aşağılık suçuyla mücadele etmek için oy birliğiyle Sophia Operasyonu'nun başlatılması kararı aldı. Birçok şüphe edilen insan kaçakçısı tutuklandı ve Akdeniz'de birçok kişinin hayatı kurtarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

AB, 2015 yılında uğradığı yasa dışı mülteci akınıyla baş etmek için söz konusu operasyonu başlatmış, ekimde aktif hale gelmiş, 110 şüpheli insan kaçakçısının tutuklanmasına ve 400 bin kişinin de hayatının kurtarılmasına katkıda bulunmuştu.