  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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AB sığınmacılar için büyük bir adım attı

AB Komisyonu, Ortak Avrupa İltica Sistemi'nde kapsamlı reform yapılması için yeni öneri paketi sundu.

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AB sığınmacılar için büyük bir adım attı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı sığınmacı sorunuyla daha iyi baş edebilmesi için Ortak Avrupa İltica Sistemi'nde kapsamlı reform yapılması için yeni öneri paketi sundu.

AB Komisyonundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin geliştirilmesi için üçüncü ülkelerle ortaklıkların geliştirilmesi, sığınmacıların Avrupa'ya hukuki yollardan ulaşmasının kolaylaştırılması ve gelecek için gerekli fonlamanın güvence altına alınmasını öngören öneriler paketinin sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, sığınmacı sorununun sadece iç dinamiklere odaklanarak ve üye ülkelere destek sağlayarak çözülemeyeceği, dış dinamikleri de göz önünde bulunduracak şekilde "kapsamlı yaklaşım" benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

"Avrupa kriz modundan çıkıyor"

Avrupa'nın sığınmacı sorununa ilişkin "kriz yönetimi" yaklaşımından yavaş yavaş uzaklaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, AB'nin geleceğe yönelik sağlam sığınmacı ve iltica politikası inşa etmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, "Kriz modundan uzaklaşsak da sığınmacı sorunu gelecek nesiller için de sınama olmaya devam edecek. Avrupa'nın acilen sığınmacıların sorumlu ve adaletli şekilde yönetimini sağlayacak politika geliştirmesi gerekiyor. Son üç yılda önemli gelişmeler kaydettik ancak artık önerileri yasalara, yasaları da pratiğe dönüştürme zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

AA

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