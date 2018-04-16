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AB, siber tehditlere karşı atılan adımları artıracak

Avrupa Birliği, siber saldırı tehditlerinin giderek arttığına dikkat çekerek, siber güvenliği artırmak için adımlar atacağını duyurdu.

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AB, siber tehditlere karşı atılan adımları artıracak

Lüksemburg'da başlayan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısından siber tehditlere karşı daha fazla adım atılması kararı çıktı.

AB Konseyi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üçüncü devlet ve devlet dışı aktörlerin amaçlarına ulaşmak için siber alanda daha çok faaliyet göstermeye başladığı, bunun endişe verici olduğu belirtildi.

AB'nin siber tehditlere karşı yeteneklerini geliştirme kararı aldığı, bu alanda uluslararası hukuk ve kuralların inşa edilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, siber alandaki tüm faaliyetlerin hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin bilişim ve iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımını güçlü şekilde kınadığı aktarılarak, Wannacry ve NotPetya benzeri siber saldırıların AB'de ciddi hasara ve ekonomik kayba yol açtığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Etiketler: siber tehdit, Lüksemburg, Dışişleri Konseyi, Avrupa Birliği
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