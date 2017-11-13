AB savunmada 'yeni sayfa' açıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi, savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliğinin (PESCO) kurulması için ortak bildiriye imza attı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 23 üyenin PESCO için ortak bildiriye imza attığı, bildirinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Konseyine iletildiği kaydedildi.

Ortak bildirinin imzalanmasının, PESCO'nun kurulumu için ilk resmi adım olarak nitelendirildiği açıklamada, ilk olarak Lizbon Anlaşması'nda yer alan daimi iş birliği yapısının AB üye ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında birlikte çalışmasına imkan tanıyacağı belirtildi.

Daimi savunma iş birliği çerçevesinde isteyen ve kabiliyeti olan üye ülkelerin ortaklaşa savunma yeteneklerini geliştirebileceği bildirilen açıklamada, bu ülkelerin ortak projelere yatırım yapabileceği, ordularının gelişimine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ortak bildiriye imza atan ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç olarak sıralandı.

Bu etapta PESCO'ya katılmayan ülkelerin ileride katılma ihtimalinin açık tutulduğu aktarıldı.

PESCO'nun savunmaya ilişkin yatırımların düzenlenmesi için bağlayıcı ve kapsayıcı bir hukuki çerçeve olduğu belirtilen açıklamada, amacının "AB toprakları ve vatandaşlarını korumak" olduğu bildirildi.

AB Konseyi'nin, 11 Aralık'ta gerçekleşecek Dışilişkiler Konseyi'nde PESCO'nun kurulması kararını onaylaması bekleniyor.

AA