AB, Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında yayımlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya bulunduğu konusunda mutabık kaldı.

Liderler, zirvenin ikinci gününde AB'nin Rusya'daki temsilcisini Brüksel'e çağırma kararı aldı.

AB Konseyi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB Konseyi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Federasyonu'ndaki AB Temsilcisini istişareler için Brüksel'e çağırmasını talep ediyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Ederer'in konuya ilişkin bilgilendirildiği, hafta sonu Salisbury saldırısı hakkında istişare yürütmek için Brüksel'e gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA