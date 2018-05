AB: Nükleer anlaşmayı koruyacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ilk tepkilerden biri Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti. Tusk, mesajını sosyal medya üzerinden yayınladı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." dedi.

AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

Policies of @realDonaldTrump on #IranDeal and trade will meet a united European approach. EU leaders will tackle both issues at the summit in Sofia next week.