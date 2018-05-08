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AB: Nükleer anlaşmayı koruyacağız

Avrupa Birliği, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından "Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız." dedi.

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AB: Nükleer anlaşmayı koruyacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ilk tepkilerden biri Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti. Tusk, mesajını sosyal medya üzerinden yayınladı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." dedi.

AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

Mogherini: AB anlaşmayı korumaya kararlı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, birliğin anlaşmayı korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA, TRT Haber

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