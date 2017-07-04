AB mahkemesinden Uber açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, üye ülkelerin, Uber’in yasa dışı ulaştırma hizmetlerini ceza hukuku çerçevesinde yasaklayabileceği ve cezalandırılabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fransa'da akıllı telefonlara kurulan elektronik ulaşım uygulaması "UberPop"un ceza mahkemelerinde dava edilmesinde teknik hatalar olduğu yönündeki başvurusu, Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanına taşındı.

Başsavcı Szpunar, Fransa’nın Uber'e yönelik açtığı ceza davasında, üye ülkelerin UberPop gibi yasa dışı bir biçimde ulaştırma alanında faaliyet gösterenlere yönelik yasaklamalarda ve cezalandırmalarda bulunabileceği görüşünü açıkladı.

UberPop hizmetinin ulaştırma alanına girdiği ve dijital bir platform olarak veri toplumu hizmeti sayılmaması gerektiğini belirten Başsavcı, Uber'in engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin AB Komisyonu tarafından değerlendirilmesinin gereksiz olduğunu kaydetti.

Başsavcının görüşünün, bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.