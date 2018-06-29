AB liderlerinden Trump stratejisi

Avrupa Birliği liderleri dış ticaret alanında korumacılığa güçlü karşılık vereceklerini belirtti. Ayrıca liderler, yurt dışından gelen yatırımları gözden geçirmek için yeni bir AB düzenlemesi hazırlanması çağrısında bulundu.

AB liderleri bu çağrıyı yaparken, ABD ve Çin'in son hamlelerini dikkate almış görünüyor. Belçika Brüksel'de yapılan ve ağırlıklı olarak göç konusunun görüşüldüğü zirvede liderler, ABD'nin AB'den ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerini makul bulmadıklarını açıkladı.

Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun verdiği hukuki kararları ve ABD ürünlerine getirdiği gümrük vergilerini desteklediklerini bildirdi.

AB liderlerinin yaptığı bir diğer açıklamanın başlığı ise şu: "AB açıkça korumacı tüm adımlara karşılık vermeli."

Müzakereler 2018 sonuna kadar sürecek

Zirvede görüşülen konuların sonucuna göre, Avrupa Birliği, Japonya ve Meksika ile son 12 ayda varılan serbest ticaret ön anlaşmaları müzakere etmeye devam edecek. Aynı zamanda Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan Mercosur grubuyla ticaret anlaşması yapmaya çalışıyor ve Temmuz ayında anlaşma için Avustralya ve Yeni Zelanda ile görüşmelere başlayacak.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, geçen yıl Çinli şirketlerin Avrupalı şirketleri satın almasının endişe yarattığı bir dönemde yabancı yatırımları gözden geçirme yetkisi istemişti.

Yurtdışından AB'ye yapılan yatırımların daha yakından izlenmesini isteyen Avrupa Parlamentosu ile çoğu hafif denetim yanlısı 28 AB devleti arasındaki müzakereler, 2018 sonuna kadar sürecek.

AB liderleri yasa tasarısının bir an önce oluşturulmasını istiyor.

Kaynak: Reuters