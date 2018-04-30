AB liderlerinden ABD’ye son çağrı: ABD vergi kararından vazgeçmezse, AB kendini savunacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşen Merkel, liderlerle AB’nin ABD’ye uygulayacağı vergiler konusunda karara vardı.

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, üç liderin fikir alışverişinde bulunduğu görüşmenin, eşgüdüm amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seibert, üç liderin ABD’ye, Avrupa Birliği’ne karşı ticari bir önlem almaması çağrısı yaptığını söyledi.

Öte yandan liderler, ABD’nin bu yönde bir karar alması durumunda, AB’nin çok yönlü ticaret düzeni kapsamında kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğu konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart’ta aldığı karar doğrultusunda ABD’ye ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA