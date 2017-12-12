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Buradasınız : » » AB Liderler Zirvesi'nin gündemi belli oldu

AB Liderler Zirvesi'nin gündemi belli oldu

AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddeleri savunma, sosyal konular, dış ilişkiler ve göç olarak belirlendi.

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AB Liderler Zirvesinin gündemi belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üyesinin AB bakanlarını bir araya getiren AB Genel İşler Konseyi, AB Liderler Zirvesi'nin gündemini belirledi.

AB Liderler Zirvesi için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konsey toplantıları için her ay düzenlenen Genel İşler Konseyi'nin 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Liderler zirvede savunma, sosyal konular, dış ilişkiler ve göçe odaklanacak. Zirvede, Yapılandırılmış Daimi İşbirliğine (PESCO) destek verilecek, NATO-AB arasındaki savunma iş birliği konuları ele alınacak.

Liderler, Göteborg'da düzenlenen Sosyal Zirve'de alınan kararları uygulamak için eğitim ve kültür alanlarına ilişkin sosyal konuları tartışmaya açacak.

Zirvede dış ilişkilerdeki son gelişmeler de ele alınacak ve göç konusunda gelecekte atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: AA
 

Etiketler: ab liderler zirvesi, Avrupa Birliği, pesco
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