AB Konseyi Başkanı Tusk'tan sığınmacı uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Tusk, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu 2015'in ardından yasa dışı göçün yüzde 96 azaltıldığına dikkat çekti.

AB Liderler Zirvesi'nin birliğin "dış sınırlarına" odaklanması gerektiğini ifade eden Tusk, "bölgesel tahliye merkezleri" olarak adlandırılan ve sığınmacıları AB üyesi ülkelerin dışında toplamayı öngören merkezlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Tusk, bu çözümün alternatifinin sınırların kapatılmasına ve AB ülkeleri arasındaki çatışmanın artmasına yol açacağını belirterek, "Bazıları sığınmacı konusundaki önerilerimi çok sert bulabilir. Ancak emin olun, eğer bu önerilerde anlaşamazsak, çok daha sert önerilerle karşılaşırız" dedi.

Kaynak: AA