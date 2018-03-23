AB Konseyi Başkanı Tusk: Rusya'ya verilen tepkinin emsali yok

Brüksel’de iki gün süren zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, AB'nin birlik olarak Salisbury saldırısı kapsamında İngiltere'yle tam dayanışma gösterdiğini ve Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın bulunduğu konusunda mutabık kaldığını anımsattı.

Bu çerçevede AB'nin Rusya Federasyonu'ndaki temsilcisini geri çağırdığını kaydeden Tusk, pazartesi gününden itibaren bazı üye ülkelerin bireysel anlamda Rusya'ya yönelik adım atmasını beklediğini ifade etti.

"Rusya'ya verilen tepkinin emsali yok"

Rusya'ya yönelik neden daha katı önlemler alınmadığının sorulması üzerine Tusk, "Esasen Rusya'ya yönelik tepkimiz daha önce emsali olmayan bir tepki. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerden çok farklı olduğumuz için tam anlamıyla karşılık vermemiz mümkün değil." diye konuştu.

Tusk, AB üyesi ülkelerin ortak bir tutum sergilemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaklaşımların üye ülkeler arasında farklılık gösterdiğine işaret etti.

Türkiye-AB Varna Zirvesi

Pazartesi günü Varna'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi öncesinde Türkiye'yle ilişkilerin de gündeme geldiği bilgisini paylaşan Tusk, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede AB Konseyi güçlü bir şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki yasa dışı faaliyetlerini kınadı. Bu konu diğer Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren hususların yanı sıra Varna'da da gündeme gelecek. Kolay bir toplantı olmayacağının farkındayım. Türkiye'deki gelişmeler ve ülkenin Suriye'deki faaliyetlerini de görüşeceğiz. Ne olursa olsun, biz komşuyuz ve ortak çıkarlarımız çerçevesinde birbirimizle açık bir şekilde konuşmak ve iş birliği yapmak için bir yol bulmalıyız."

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise Varna'da dürüst ve açık bir tartışma yürütmek istediğini, bu çerçevede Türkiye ve AB arasında görüş farklılığı olan konuların da gündeme geleceğini ancak temel amacın iş birliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

"AB için kalıcı vergi muafiyeti istiyoruz"

Juncker, ABD'nin uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergilerinden AB'yi geçici olarak muaf tutmasıyla ilgili, "ABD, bu konudaki müzakereleri 1 Mayıs'a kadar tamamlamayı bekliyor. ABD ile tartışılacak çeşitli konular var. AB'ye uygulanan muafiyetin geçici değil kalıcı olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin AB üyesi 28 ülkenin gümrük vergileri konusunda tek vücut olduğunu anladığına dikkati çeken Juncker, "AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerdeki bütün konuları 1 Mayıs'a kadar müzakere ederek çözmek imkansız gözüküyor." dedi.

Liderlerin ekonomik konuları tartıştıklarını dile getiren Juncker, AB ve Avro Bölgesi’nde istihdamın hızla arttığını, bütçe açığının düştüğünü, bu olumlu ekonomik görünümde, AB Komisyonu'nun hazırlamış olduğu dijital ekonomi ve rekabetle ilgili düzenleme tekliflerinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nce hızla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Her iki lider de Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde yaşanan saldırıyı yakın takip ettiklerini ve Fransa'yla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA