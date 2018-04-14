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Buradasınız : » » AB Konseyi Başkanı Tusk: AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır

AB Konseyi Başkanı Tusk: AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Esed rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği hava harekatına AB'nin destek verdiğini açıkladı.

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AB Konseyi Başkanı Tusk: AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İranla birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi." dedi.

Tusk, "AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, kimyasal saldırı, duma, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk
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