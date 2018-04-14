AB Konseyi Başkanı Tusk: AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İranla birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi." dedi.
Tusk, "AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır." açıklamasında bulundu.
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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu belirtilmişti.
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Kaynak: AA