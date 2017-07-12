AB Komisyonundan Yunan bütçesine 'yeşil ışık'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaklaşık 8 yıldır Yunanistan'a uygulanan bütçe disiplin uygulamalarının kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Komisyon, Avrupa Konseyi'ne Yunanistan'a yönelik 'aşırı açık prosedürlerini' durdurmayı tavsiye etme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin bütçe performansının iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, Yunanistan'ın mali krize girdiği 2009'da gayrisafi milli hasılasının yüzde 15,1'i oranında bütçe açığı verdiği, 2016'da yüzde 0,7 oranında bütçe fazlasına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu bütçe fazlasının, AB kurallarına göre GSYH'ye oranla azami yüzde 3 oranında bütçe açığı barajının oldukça altında olduğuna işaret edilerek ülkenin bütçe performansının kalıcı olacağı tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, böylece "aşırı açık prosedürlerinin" kaldırılması için gerekli koşulların tamamen sağlandığı kaydedildi. Kararın AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

"Yunanistan için sembolik bir an"

AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Yunanistan için oldukça sembolik bir an. Yunan halkının yıllardır süren fedakarlıklarından sonra ülke çabalarının ürünlerini topluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moscovici, Yunanistan'ın "aşırı açık prosedürlerinden" çıkmaya hazır olduğunu belirterek, "Yunanistan kemer sıkmayı geride bırakarak büyüme, yatırım ve istihdam dönemine girmeye hazır." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın bütçe açığının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunun ortaya çıkmasıyla sermaye piyasalarından borçlanmasının yolu kesilmişti. Batmamak için kurtarma paketlerine muhtaç kalan Yunan ekonomisi, kreditörlerinden 2010'dan bu yana 300 milyar avronun üzerinde bir miktarda borçlanmak zorunda kaldı.

Yunanistan'ın 2016 itibarıyla yaklaşık 315 milyar avro borcu bulunuyor. Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı 179 düzeyinde. Avro bölgesinin en yükseği olan bu oran kamu borcunun sürdürülebilirliği için endişe yaratıyor.

Yunanistan ve kreditörleri arasında sağlanan uzlaşmayla 7,7 milyar avroluk son kredi dilimi hafta başında serbest bırakıldı. Bu gelişmeyle düşen faiz oranlarının ardından Yunanistan hükümeti, yaklaşık üç yıl aradan sonra piyasalardan borçlanmayı planlıyor.