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AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump ile ekonomiyi görüşecek

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 25 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelecek.

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AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump ile ekonomiyi görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 25 Temmuz'da Washington'a gideceği ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacağı bildirildi.

Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer gündem maddelerinin güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacağı belirtildi. 

ABD ile AB arasındaki ilişkiler Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise bunun ardından Avrupa'dan ithal otomobillere de vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.  

Kaynak: AA

Etiketler: Juncker, Donald Trump
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