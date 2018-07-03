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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Mülteci anlaşması AB yasalarıyla uyumlu gözüküyor

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Berlin'de bir araya gelen Merkel ve Seehofer'in mülteci politikaları konusunda vardığı anlaşmanın AB yasalarıyla uyumlu gözüktüğünü söyledi.

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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Mülteci anlaşması AB yasalarıyla uyumlu gözüküyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Genel Kurul oturumları dolayısıyla bulunduğu Strazburg'da basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "(Almanya'daki anlaşmayı) detaylı biçimde incelemedim ancak ilk bakışta ve hukukçulara danışmamın ardından AB yasalarıyla uyumlu gözüktüğünü söyleyebilirim." dedi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşmaya göre, Almanya-Avusturya sınırında yeni bir poltika izlenecek. Buna göre, başka ülkelerde kayıtlı mülteci adaylarının Almanya'ya girişlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Kurulacak transit merkezlerdeki mülteci adayları ise kayıtlı oldukları ülkelere gönderilecek. Geri göndermelerde diğer ülkelerle anlaşmalar göz önünde bulundurulacak. Üçüncü ülkelerle herhangi bir anlaşma bulunmuyorsa mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude
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