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AB, Katar Petrolleri hakkında inceleme başlattı

Avrupa Birliği, Katar Petrolleri'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz satışında getirdiği kısıtlamaların rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek için inceleme başlattı.

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AB, Katar Petrolleri hakkında inceleme başlattı

Avrupa Birliği Komisyonu, Katar Petrolleri şirketinin Avrupa firmalarıyla yaptığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Katar Petrolleri şirketinin LNG üreten ve Avrupa'ya ihraç eden pek çok şirketi kontrol ettiği belirtilerek, Katar şirketinin 20-25 yıllık LNG arz sözleşmelerindeki doğrudan ve dolaylı bölgesel kısıtlamaların daha detaylı inceleneceği kaydedildi.

Kısıtlamalar rekabet kurallarına aykırı

Açıklamada, Katar'la yapılan LNG anlaşmalarındaki bazı maddelerin Avrupa firmalarının gazı bir başka ülkeye satmasına kısıtlama getirmesinin AB rekabet kurallarına aykırı olacağı belirtildi.

Merkezi Doha'da yer alan ve 1974 yılında kurulan Katar Petrolleri, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi konumunda.

AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını yapan şirket, özellikle petrol ve doğal gaz gibi enerji alanlarına yoğunlaşıyor.

AB Komisyonu, inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bunu engelleyebiliyor ve şirkete para cezası kesebiliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: petrol, katar, AB, Katar Petrolleri
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