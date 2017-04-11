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AB, İran'a yaptırımları uzattı

AB Konseyi, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımların süresini 1 yıl uzattı.

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AB, İrana yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl uzatmaya karar verdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle uygulanmakta olan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2018'e kadar uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin İran yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 1 şirket ve 82 kişi bulunduğu, ayrıca ülkeye içeride baskı unsuru olarak kullanılabilecek ekipman ve dinleme teknolojileri ihracatının yasak olduğu kaydedildi.

Bu yaptırımlar ilk olarak 2011 yılında İran'da göstericilerin, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının baskı altında tutulması nedeniyle başlatılmıştı.

AB'nin, nükleer program nedeniyle İran'a karşı uyguladığı ekonomik ve finansal yaptırımlar ise kaldırılmış durumda bulunuyor.

Etiketler: AB, Avrupa Birliği, iran
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