AB İran nükleer anlaşmasının feshedilmemesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic günlük basın toplantısında soruları yanıtlarken, "Biz, İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını düşünüyoruz ve bu nedenle de feshedilmemesi için kararlı tutum sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasının geleceğine dair kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Kocijancic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de karardan sonra bir açıklama yapacağını duyurdu.

Trump'ın ne yönde bir karar vereceği konusunda yorum yapamayacağını belirten Kocijancic, AB'nin Avrupalı şirketlerin yararlarını gözetmeye devam edeceğine işaret etti.

Nükleer anlaşmanın ABD çıkarlarına aykırı olduğunu savunan Trump'ın, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde; 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili kararını TSİ 21.00'de açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA