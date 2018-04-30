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Buradasınız : » » AB heyeti Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek

AB heyeti Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği'nden bir heyet, Mayıs ayı ortalarında vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

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AB heyeti Mayıs ayında Türkiyeyi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin vize serbestisine dair Şubat ayında Brüksel'e sunduğu çalışma planı inceleniyor.

AB Komisyonu'ndan teknik bir heyet, plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek, kalan 7 kriterle ilgili görüşlerini iletecek.

Görüşmelerde, vize serbestisinin yanı sıra göç konusunun da ele alınması bekleniyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 4 Nisan'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirtmişti.

Çelik, "Bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: vize serbestisi, türkiye, Avrupa Briliği, AB Bakanı Ömer Çelik, AB
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