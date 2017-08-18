  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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AB, Finlandiya'daki bıçaklı saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya'nın Turku kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı.

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AB, Finlandiyadaki bıçaklı saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya'nın Turku kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yaptığı yazılı açıklamada, "İspanya'daki korkunç olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Finlandiya'nın Turku kentinde meydana gelen vahşi saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Juncker, düşüncelerinin saldırı kurbanları ve onların yakınlarıyla olduğunu, Finlandiya halkı, güvenlik güçleri ve Finlandiya Başbakanı Juha Sipila ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

AB Komisyonu'nun Finlandiya'nın ihtiyaç duyması halinde hizmetinde olduğunu kaydeden Juncker, gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Turku polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şüphelinin bacağından vurularak gözaltına alındığını belirtmiş, halkı kent merkezinden uzak durması konusunda uyarmıştı.

Etiketler: Avrupa Birliği, Finlandiya, Finlandiya bıçaklı saldırı
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