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Buradasınız : » » AB Filistin'e verdiği desteği sürdürecek

AB Filistin'e verdiği desteği sürdürecek

Avrupa Birliği (AB), Filistin emniyet güçleri ve ülkedeki sınır kontrolü için sağladığı yardımların süresini uzattığını açıkladı.

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AB Filistine verdiği desteği sürdürecek

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Filistin emniyet güçleri ve Filistin ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısı için yaptığı yardımın süresinin 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların, AB'nin desteklediği İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü kapsamında Filistin'in devlet inşasına katkı sağladığı ifade edildi.

AB'nin Filistin'e destek misyonunun 2006'dan bu yana devam ettiği, misyonun özellikle emniyet güçleri ve adalet sistemine ilişkin kurum inşasına katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, misyonun faaliyetlerini gerçekleştirmesi için 2018'e kadar yaklaşık 12 milyon avronun ayrıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, AB'nin Refah sınır kapısına ilişkin desteğini yürüten Refah misyonunun süresinin de uzatıldığı, AB'nin sınır kapısında güven artırıcı önlemler aldığı ifade edildi.

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