AB dünyayı sarsan skandala 2 ay sonra tepki verdi

Avrupa Birliği, (AB) birçok Avrupa ülkesindeki yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesiyle ortaya çıkan krizin üzerinden 2 ay geçtikten sonra konuyu ele almak için "olağanüstü" toplandı.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis, üye ülkelerden katılan bakanlarla düzenlenen toplantı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, yumurta krizinden edilinen "derslere" odaklandıklarını söyleyen Andriukaitis, ileride benzer bir durumun tekrar gerçekleşmesini önlemek için "Daha tutarlı ve koordineli davranmak gerekiyor." dedi.

Andriukaitis, "Gıdaya ilişkin sahtekarlık vakaları kamunun gıda güvenliğine olan güvenini zedelemekle birlikte gıda endüstrisine duyulan güveni tamamen yok edebilir. Birkaç kişinin hataları ve sahtekarca davranışlarının bu boyutta zarar verici etkileri olmaması gerekir." diye konuştu.

Krize neden olan eksikler tespit edildi

Yumurta krizinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için AB ve üye ülkeler düzeyinde atılması gereken adımları belirlediklerini aktaran Andriukaitis, üye ülkeler ve AB Komisyonu arasındaki "tehdit bildirimi" mekanizmasını geliştirme kararı aldıklarını belirtti.

Kriz durumunda kamunun hızla bilgilendirilmesinin önem taşıdığını dile getiren Andriukaitis, bu durumlarda ortaklaşa "risk analizinin" de hızlıca yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Andriukaitis, üye ülkelerde "gıda güvenliği yetkilisi" pozisyonunun oluşturulması için görüş alışverişinde bulunduklarını, böylelikle ülkeler arasında bilgi paylaşımının daha hızlı ve etkili hale getirilebileceğini düşündüklerini kaydetti.

Üye ülkelerin olası bir krize daha iyi cevap vermesi için kapasite inşasını içeren faaliyetler ile eğitim ve tatbikatlar düzenleme kararı aldıklarını söyleyen Andriukaitis, "Kamu sağlığını ve gıda güvenliğini korumak hepimizin sorumluluğu." diye konuştu.

Zehirli yumurta krizini gecikmeli ele aldı

Temmuz ayında Belçika, Hollanda ve Almanya'daki yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerin yaptıkları ihracatlar sonrasında 20'den fazla ülkeye yayılan yumurta krizi büyük yankı ve tedirginlik yaratmıştı.

Böcek ilaçlı yumurtalar piyasalardan kaldırıldıktan ve sorunlu çiftliklere müdahale edilerek gerekli önlemler alındıktan sonra AB'nin "olağanüstü" bir toplantıyla konuyu gecikmeli ele alması dikkati çekti.

Yumurta krizi sadece AB'nin gıda güvenliğine ilişkin inşa ettiği sistemin zayıflığını ortaya çıkardı. Üye ülkeler, AB kanalını kullanarak yumurta krizinin büyümesini engelleyemedi.

Sorunun Belçika'da bulunan bir şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı belirtilmişti. Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda'da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia edilmişti.