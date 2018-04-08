AB, Duma'daki saldırıdan Rusya ve İran'ı sorumlu tuttu

Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen kimyasal silah saldırısındaki deliller, sorumlunun yine rejim olduğunu ortaya koydu.

Saldırıyla ilgili açıklama Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nden geldi.

"Uluslararası toplum hızla harekete geçmeli"

AB, saldırıyı şiddetle kınarken, uluslararası topluma saldırıya cevap verilmesi için hızla harekete geçme çağrısı yaptı.

"Rusya ve İran saldırı engellemeli"

Saldırının faillerinin hesap vermesinin şart olduğunu söyleyen AB, rejim destekçileri Rusya ve İran'dan ilerideki olası saldırıların önüne geçilmesi için nüfuzlarını kullanmalarını istedi.

"Sivillerin korunması önceliğimiz"

Avrupa Birliği, kimyasal silahların kullanılması ile mücadele etmeyi sürdüreceğini ve sivillerin korunmasının en öncelikli konular arasında bulunduğunu da vurguladı.

78 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Defalarca kimyasal saldırı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA