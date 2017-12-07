  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » AB, Brexit anlaşması için pazar gününe kadar süre tanıdı

AB, Brexit anlaşması için pazar gününe kadar süre tanıdı

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, "AB Zirvesi'ne hazırlanabilmek için zamana ihtiyacımız var. Bunun bu hafta, pazar gecesine kadar kadar olması gerekiyor. Haftaya sarkamaz" dedi.

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AB, Brexit anlaşması için pazar gününe kadar süre tanıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May'in gelecek hafta düzenlenecek AB Zirvesi'nde Brexit'e ilişkin anlaşma sunması için pazar gece yarısına kadar vakti olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "AB Zirvesi'ne hazırlanabilmek için belli bir zamana ihtiyacımız var. Başbakan May'i her an ağırlamaya hazırız. Bunun bu hafta, pazar gecesine kadar olması gerekiyor. Haftaya sarkamaz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelmişti.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Juncker, "Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı." ifadesini kullanmıştı.

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var." şeklinde konuşmuştu.

Görüşmelerin tarafların Kuzey İrlanda konusunda anlaşma sağlayamadığı için kesildiği iddia edilmişti.

AB ve İngiltere gelecek hafta 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek AB Zirvesi'nde, Brexit müzakerelerinin ikinci aşaması olan ticaret anlaşması da dahil gelecekteki ilişkilerin seyrini belirleyecek aşamaya geçmek istiyor.

Kaynak: AA 

 

Etiketler: AB, Brexit anlaşması
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