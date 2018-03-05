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AB, bazı Ukraynalı siyasilere uygulanan yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, aralarında eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in de olduğu 13 kişiye uygulanan yaptırımların süresini uzattı.

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AB, bazı Ukraynalı siyasilere uygulanan yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ve bazı Ukraynalı siyasetçilerin "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle mal varlıklarının dondurulması kararını 2019'un Mart ayına kadar uzattı.

Eski Ukrayna Adalet Bakanı Olena Lukaş ve eski milletvekili Serhy Klyuyev'in isimleri yaptırım listesinden kaldırıldı.

AB, Yanukoviç ve diğer bazı Ukraynalı siyasetçilere karşı yaptırımları, 2014 Mart ayından itibaren uygulamaya başlamış ve bunları her yıl uzatmıştı.

Yaptırım listesinde olanlar şöyle:

Eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, eski İçişleri Bakanı Vitaly Zakharchenko, eski Başsavcı Viktor Pshonka, eski Adalet Bakanı Olena Lukash, eski Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andry Klyuyev, Milletvekili Serhy Klyuyev, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Viktor Ratyshniak, eski Başbakan Yardımcısı Serhy Arbuzov, eski Gelir ve Vergi Bakanı Oleksandr Klymenko, eski Enerji Bakanı Eduard Stavytskym, eski Eğitim Bakanı Dmytro Tabachnyk, oligark Serhy Kurchenko.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, AB
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