AB-Batı Balkanlar Zirvesi sona erdi

Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

"İran anlaşmaya uyarsa AB olarak desteğimizi sürdüreceğiz"

İran’ın anlaşmaya uyduğu müddetçe AB’nin de buna destek vermeyi sürdüreceğini belirten Tusk, “Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz.” diye konuştu.

Juncker de nükleer anlaşma konusunda AB’nin İran ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ambargo konusuna da değinen Junker, Avrupa’nın ABD’nin gümrük önlemlerinden muaf edilmesi durumunda enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz gibi konularda ABD ile görüşmelere katılmaya hazır olduklarını söyledi.

Makedonya-Yunanistan arasında isim sorunu

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da zirve kapsamında bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki “isim sorunu” konusunda ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Zaev, görüşmenin ardından açıklamasında, “Makedonya ve Yunanistan soruna, her iki ülkenin kabul edebileceği bir çözüm alternatifine ulaştı.” dedi.

Konunun iki ülkenin siyasi güçleri, kurumları ve cumhurbaşkanları huzurunda görüşüleceğini anlatan Zaev, “Bugünden itibaren Makedonya ile Yunanistan arasındaki dostluk daha da güçlü oldu. Biz, bu sorunu iki ülke vatandaşların yararına çözüme bağlayacağız.” diye konuştu.

Kaynak: AA