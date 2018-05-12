AB Bakanı Çelik: Birlik, İngiltere'nin stratejik rolünden mahrum kalacak

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bu yıl 7'incisi İngiltere'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bugünkü oturumunda, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Brexit Sonrası" başlıklı panele katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen panelde, Brexit'in ardından Türkiye ile İngiltere'nin hem kendi aralarındaki hem de AB ile olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceği ele alındı.

Brexit'i takiben AB'nin İngiltere'nin stratejik rolünden mahrum kalacağını vurgulayan Çelik, iki büyük Avrupa demokrasisi olan Türkiye ile İngiltere'nin stratejik iş birliğinin ise Brexit sonrasında da süreceğini kaydetti.

Çoklu krizlerle mücadele eden AB'nin Türkiye ve İngiltere olmadan, değişen uluslararası sistemin şartlarına uyum sağlamasının ve etkin bir aktör olmasının mümkün olamayacağını ifade eden Bakan Çelik, Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye ile İngiltere olmadan düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Çelik, bununla birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olması ve AB hukukundan kaynaklanan kazanımlar nedeniyle başta ticari olmak üzere ikili ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Büyük bir ticari ortak olan İngiltere ile Türkiye arasında yeni dönemde ayrı ve güçlü bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Çelik, Brexit'in siyasi, ekonomik, ticari ve hukuki alanlardaki muhtemel sonuçlarının olumlu yönde geliştirilmesi için iki ülke makamlarının teknik görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Çelik, dün başlayan Tatlıdil Forumu'nun açılışındaki akşam yemeğine dün York Dükü Prens Andrew ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile katılmıştı. Basına kapalı yemekte konuşan Çelik ile Johnson'ın ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemini vurguladıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA