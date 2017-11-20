  • 20 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.92
    EURO 4.614
  • BIST 103929.9
    ALTIN 162.29
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB: Arakan'daki şiddetin durdurulması gerektiğine inanıyoruz

AB: Arakan'daki şiddetin durdurulması gerektiğine inanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin, Arakan'daki şiddetin durdurulması gerektiğine inandığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB: Arakandaki şiddetin durdurulması gerektiğine inanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerine uyulması konusunda hala uğraşılması gerektiğini ifade etti.

Myanmar lideri Aung San Suu Çii'yi, ülkede istikrarı sağlamak ve Danışma Komisyonunun tavsiyelerinin hayata geçirilmesi için teşvik ettiğini söyleyen Mogherini sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddetin ve sığınmacı akınının durdurulması, Arakan eyaletine kesintisiz insani yardım ulaşmasının ve sığınmacıların güvenli biçimde ülkesine dönmesinin güvence altına alınması gerektiğine inanıyoruz." 

Arakan Danışma Komisyonu, eski BM Genel Sekreteri Annan öncülüğünde Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere kuruldu.

Arakan eyaletine ilişkin incelemelerine dair nihai rapor 23 Ağustos'ta Myanmar hükümetine sunuldu. 

Raporda, çözüm bulunmasının bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla yakından ilgili olduğuna işaret edilerek ekonomik kaynakların adilce paylaştırılması gerekti vurgulanmıştı.

Topraklarına el konulanlara tazminat ödenmesi çağrısı yapılan raporda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi, diğer vatandaşların sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerden sınırsız faydalanmaları istenmiş ve hükümetin din, etnik aidiyet veya vatandaşlık statüsüne bakılmaksızın Arakan eyaletinde yaşayan herkese serbest dolaşım hakkı tanıması gerektiği bildirilmişti.

Arakanlı Müslümanlar'a etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda köyler, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanların çoğu çevre ülkelere sığındı. 

Kaynak: AA

Etiketler: myanmar, Mogherini, Kofi Annan, Budistler, arakanlı müslümanlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER