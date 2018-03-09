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Buradasınız : » » AB, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istiyor

AB, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istiyor

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin, AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulması gerektiğini söyledi.

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AB, ABDnin vergi kararından muaf tutulmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararını imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AB'nin, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu belirten Malmström, "AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulması gerektiği görüşünü sürdürüyoruz." dedi.

Trump tarafından gümrük vergileriyle ilgili müzakereleri yürütmek için görevlendirilen ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'la yarın Brüksel'de görüşeceğini aktaran Malmström, durumu ilerleyen günlerde netleştirmeye çalışacağı bilgisini verdi.

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şu an için söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: AB, abd, vergi kararı, ithal çelik ve alüminyum
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