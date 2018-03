AA ve TRT'den Azerbaycan Basın Konseyine ziyaret

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı, Azerbaycan Basın Konseyinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda yüksek seviyede olduğunu, Anadolu Ajansı olarak da Azerbaycan medya kurumlarıyla yakın ilişkiler içerisinde bulunduklarını söyledi.

Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri, özellikle Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde yaşananları yakından takip ettiklerini dile getiren Şenol Kazancı, "Dağlık Karabağ, ezeli Azerbaycan toprağıdır. İşgalin sona erdirilmesine yönelik pek çok uluslararası karar var fakat buna rağmen sorun çözülmüş değil. Ümit ederim bu sorun kısa sürede çözülür. Azerbaycan basınının Afrin operasyonuna gösterdiği hassasiyet de memnuniyet verici." dedi.

Kazancı, tecrübe paylaşımı, eğitim ve diğer konularda Azerbaycan'a verdikleri destekleri bundan sonra sürdüreceklerini de kaydetti.

TRT Genel Müdürü Eren: Azerbaycan medyasına eğitim ve içerik olarak destek sürdürülüyor

TRT Genel Müdürü Eren de yayınlarında Türk dünyası ve Azerbaycan haberlerine geniş yer ayırdıklarını, bugüne kadar Azerbaycan'la ilgili çok sayıda program ve belgeseller hazırladıklarını aktardı.

Azerbaycan medyasına eğitim ve içerik olarak destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan İbrahim Eren, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla da çeşitli programlar hazırlayacaklarını belirtti.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Amaşov da Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu söyleyerek, Türkiye'den medya alanında da büyük destek gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman güçlü olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Eflatun Amaşov, "Her bir Azerbaycanlı, Türkiye'nin terör sorununun bir an önce bitmesini istiyor. Karabağ sorunu bizi nasıl tedirgin ediyorsa, Türkiye'nin terör sorunu da aynı şekilde tedirgin ediyor. Türkiye güçlü olmalıdır. Türkiye ne kadar güçlü olursa, Türk dünyası da o kadar güçlü olur." diye konuştu.

Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin Türk basınında yer aldığını söyleyen Amaşov, gösterdikleri hassasiyet ve Azerbaycan gerçeklerini Türk kamuoyuna ulaştırmaları dolayısıyla AA ve TRT'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA