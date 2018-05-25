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AA muhabiri Gazze sınırında yaralandı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dokuzuncu haftasında düzenlenen gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail askerlerinin müdahalesiyle yaralandı.

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AA muhabiri Gazze sınırında yaralandı

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" dokuzuncu haftasında da devam ediyor. Gösterileri takip eden ve gelişmeleri tüm dünyaya  servis eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail askerlerinin attığı gaz bombası kapsülünün göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bilincini kaybeden Cadallah, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sayısı 109'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusundaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahalelerde gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere yaralananların sayısının 109'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

110'dan fazla Filistinli şehit oldu

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'dan fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze
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