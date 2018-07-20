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99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu

Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu. Fosilin üzerini kaplayan kehribar sayesinde korunduğu açıklandı.

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99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu

BBC'de yer alan haberde, fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA, CBC

Etiketler: myanmar, fosil, dinazor
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