90 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı.

Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya gittiği görüldü.

Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Kıble Mescidinde, kadınlar ise Kubbetu's Sahra Camisinde kıldı.

Kudüs'teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 90 binden fazla Müslüman bayram namazını Aksa'da eda etti.

Hutbede Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yapıldı

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Muhammed Hüseyin, okuduğu hutbede, Filistinlilerin ramazan ayından sonra Mescid-i Aksa'ya ilgisinin devam etmesini beklediğini söyledi.

Filistinlilerin kutsal camilerini, şehirleri olan Kudüs'ü ve kutsal topraklarını savunduğunu dile getiren Hüseyin, ABD'nin İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmediklerinin altını çizdi.

Namazın ardından Mescid-i Aksa içerisinde Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen bir grup Filistinli, "Gazze'ye yönelik yaptırımlar suçtur", "Gazze'ye uygulanan yaptırımları kaldırın", "Gazze Kudüs'ün kalbidir. Kudüs, Gazze'nin kalbidir" yazılı pankartlar taşıyarak sık sık Gazze'yle dayanışma sloganları attı.

İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin vermiyor

İsrail yönetimi, bu yılki ramazan ayında Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinli kadınlara yaş sınırlaması getirmezken, erkeklerde ise 12 yaş altı ve 40 yaş üstü olan kişilerin geçişine izin vermişti.

Ramazan ayının sona ermesinin ardından kısıtlı da olsa Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin veren uygulama dünden itibaren sona erdi.

İzinlerin kaldırılması nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler bir bayramı daha Mescid-i Aksa'da geçirme özlemiyle yaşadı.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise, ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti var.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında.

Kaynak: AA